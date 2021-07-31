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هل يمكن أن تسجل مصر صفر إصابات بكورونا؟.. أستاذ مناعة يجيب (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، مدى إمكانية أن تسجل مصر صفر إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة، قائلا إن هناك دول نجحت في خفض معدلات الإصابة بشكل كبير مثل الصين، ولكن عادت الأرقام للارتفاع مرة أخرى.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك أيضا دول أوروبية سجلت أرقام اصابات قليلة جدا، ولكن عادت الأرقام للارتفاع مرة أخرى، مشددا على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ونستمر في الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى وإن قلت أعداد الإصابات.

وعن لقاحات كورونا، اوضح أن كافة اللقاحات المتوفرة مازالت فعالة ضد التحورات الجديدة، ولكن إذا ظهرت سلالات أخرى لها خصائص مختلفة فأن شركات اللقاحات يجب أن تقوم بتطوير لقاحاتها، مؤكدا أنه مازال العمل جاريا على إنتاج لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا.

وحذر من تهاون المواطنين في الحصول على لقاح كورونا، معلقا: "من سينتظر فكأنه ينتظر مركب تانية تعدي عليه وهو غرقان.. سرعة الحصول على اللقاح هتحمينا".

وأكد أن اللقاحات تقلل نسبة الوفيات بنسبة تصل إلى 99%، وكذلك تقلل فرص الإصابة بنسبة تصل إلى 75%، وغن حدثت إصابة تكون بسيطة.

ولفت إلى أن مصر تسعى ان تصل نسبة التطعيم بين المصريين إلى 20% من المواطنين خاصة قبل شهر سبتمبر والمتوقع ظهور موجات جديدة به.

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