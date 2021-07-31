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ضبط 3 طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا

السبت 31/يوليو/2021 - 12:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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ضبطت هيئة الجمارك العراقية التابعة لوزارة المالية، اليوم السبت، ثلاث طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا.

 

وأصدرت هيئة الجمارك العراقية، بيانًا قالت فيه: "ضبطت ثلاث طائرات مسيرة بحوزة مسافر عراقي في كمرك مطار البصرة الدولي قادما من اسطنبول".

 

وأضاف البيان: "المسافر وصل على متن الخطوط الجوية التركية، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الطائرات وفقا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984"، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

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