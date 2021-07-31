ضبط 3 طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا

ضبطت هيئة الجمارك العراقية التابعة لوزارة المالية، اليوم السبت، ثلاث طائرات مسيرة لدى مسافر عراقي قادم من تركيا.

وأصدرت هيئة الجمارك العراقية، بيانًا قالت فيه: "ضبطت ثلاث طائرات مسيرة بحوزة مسافر عراقي في كمرك مطار البصرة الدولي قادما من اسطنبول".

وأضاف البيان: "المسافر وصل على متن الخطوط الجوية التركية، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الطائرات وفقا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984"، وفقًا لقناة روسيا اليوم.