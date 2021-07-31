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القبض على مسئول مخبز سياحي غير مرخص بعين شمس

السبت 31/يوليو/2021 - 12:17 م
دقيق
دقيق
هبه عبد الحفيظ
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تمكنت مباحث إدارة التموین بمدیریة أمن القاھرة من ضبط (مسئول عن مخبز سیاحى كائن بدائرة قسم شرطة عین شمس) وذلك لإدارته المخبز بدون ترخیص، وقیامه بتجمیع كمیات كبیرة من الدقیق البلدى المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدیة المرخصة بقصد استخدامه فى صناعة الخبز السیاحى لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعُثر بداخل المخبز على (طن دقیق بلدي مدعم إستخراج %82- 4 أسطوانة بوتاجاز - الأدوات المستخدمة لإنتاج الخبز).

وبمواجھته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخیص وحیازته للمضبوطات بقصد استخدامه فى صناعة الخبز السیاحى لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجرائم التموینیة بشتى صورھا لاسیما جرائم الغش التجاري.

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مخبز سياحي عين شمس دقيق من السوق السوداء حوادث الفجر

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