Advertisements

الأنبا مكسيموس يصلي القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بمدينة السلام

السبت 31/يوليو/2021 - 12:20 م
جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
ماريان ناجى
Advertisements
صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفين، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية بمنطقة أهالينا في مدينة السلام، وأثناء صلوات القداس رسم نيافته الشماس هاني سلطان في رتبة إبدياكون وسام كلًّا من الشماس فوزي لبيب والشماس عزت رياض بدرجة دياكون (شماس كامل) للخدمة بذات الكنيسة.

دشن نيافته خلال القداس أيضًا، عددًا من أواني خدمة المذبح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة السلام كنيسة السيدة العذراء القداس الإلهي الأنبا مكسيموس

أخبار تهمك

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"

منذ أقل من ساعتين

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سارة لأنشيلوتي في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ ساعة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل فى طوكيو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الأنبا اشعياء يرسم ٧٦ شماسا جديدا بإيبارشية طهطا وجهينة لـ 10 كنائس

الأنبا بفنوتيوس يسيم "دياكونيين" لإيبارشية سمالوط

مئة شماس جديد لقرية الشهداء بسوهاج (صور)

رسامة 4 كهنة بكفر الشيخ

سيامة 4 كهنة جدد بإيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس

سيامة 9 كهنة جدد بإيبارشية شبرا الخيمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:30 ص

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

10:15 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان