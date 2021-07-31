الأنبا مكسيموس يصلي القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بمدينة السلام

صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفين، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديسة مريم المصرية بمنطقة أهالينا في مدينة السلام، وأثناء صلوات القداس رسم نيافته الشماس هاني سلطان في رتبة إبدياكون وسام كلًّا من الشماس فوزي لبيب والشماس عزت رياض بدرجة دياكون (شماس كامل) للخدمة بذات الكنيسة.



دشن نيافته خلال القداس أيضًا، عددًا من أواني خدمة المذبح.