إيبارشية بنسلفانيا تقيم احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو

أقامت إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وميرلاند ووست ڤيرچينيا احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، في كنيسة السيدة العذراء بواشنطن دي سي، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو، حيث استقبل نيافة الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية، السفير معتز زهران سفير مصر بالعاصمة الأمريكية واشنطن واللواء عبد الرؤوف موسى الملحق العسكري والعميد محمد الياور رئيس مكتب المشتريات وقنصل مصر بواشنطن عبد الرحمن رأفت والملحق الثقافي دكتورة شاهندة عزت وعددًا من كبار المسؤولين بالسفارة.



تخلل الحفل عددا من الكلمات، حيث هنأ نيافة الأنبا كاراس الحاضرين بعيد الأضحى المبارك ووجه الشكر لقواتنا المسلحة المصرية ورجال الشرطة، كما أثنى على الجهود المبذولة من أطباء مصر في مواجهة جائحة كورونا، فيما تحدث سفيرنا بواشنطن عن النمو الذي تشهده مصر في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي رغم التحديات الحالية بسبب جائحة كورونا.



تم خلال الحفل أيضًا عرض فيلم تسجيلي بعنوان "مصر تتغير" ألقى الضوء على الثورة الحضارية التي تشهدها مصر في هذه الحقبة من تاريخها، بالإضافة إلى تقديم كورال الكنيسة بعضًا من الترانيم، إلى جانب النشيد الوطني لمصر "بلادي بلادي".