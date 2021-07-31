فحص 1200 مريض ضمن مبادرة "نور حياة" بكفر الشيخ





شهدت قرى وعزب مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إجراء الكشف الطبي بالمبادرة الرئاسية" نور الحياة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني قرى وعزب مركز دسوق وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية وخاصة بالقرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان لليوم الثاني على التوالي.



وقد تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال المبادرة الرئاسية " نور حياة " تحت إشراف صندوق تحيا مصر بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة يومي الخميس والجمعة بمركز شباب سنهور المدينة دسوق وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بقرية سنهور والقرى المجاورة،لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك ضمن المرحلة الثانية والتي يدعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية، يومي الخميس والجمعة.



وقال عبد الستار، بدأت أعمالها اليوم الأول واستفاد منها600مواطن ومواطنة من قرية سنهور المدينة والقرى المجاورة واليوم الثاني 600 مواطن ومواطنة لصبح 1200 مواطن ومواطنة تم إجراء الكشف الطبى على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان، والتى تقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

