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شاهد.. أول تعليق لهنادي مهنى عقب تصدرها التريند

السبت 31/يوليو/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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علقت الفنانة هنادي مهنا، على تصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورًا من بيروت تبرز فقدان وزنها ونحافتها عبر " إنستجرام"

نشرت هنادي مقطع فيديو جديد لها، وعلقت عليه قائلة:" الرائج رقم 2 على "جوجل"، لا أعرف السبب ولكن هذا رائع على أي حال".

والجدير بالذكر أن الفنانة هنادي مهنيى تنتظر حالياً عرض فيلم"ليلة العيد"، وهو بطولة يسرا، سيد رجب، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، يسرا اللوزى، عبير صبري، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.

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