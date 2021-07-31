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محافظ بني سويف يراجع إجراءات مواجهة كورونا بلجان الثانوية العامة

السبت 31/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، الإلتزام بالاجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا، داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة لـ"الشعبة العلمية" في مادتي "الاحياء" لطلاب علمي علوم، و"الاستاتيكا" لطلاب علمي رياضة.

جاء ذلك عقب تواصله مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في في مادتي "الاحياء" لطلاب علمي علوم، و"الاستاتيكا" لطلاب علمي رياضة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب.

وشّدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

ويؤدي 16 ألف و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 بالشعبتين "علمي وأدبي" موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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