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تحصين 37 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في بني سويف

السبت 31/يوليو/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بتي سويف سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الطب البيطري، والذي تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم تحصينه قد وصل إلى 37 ألف و383 رأسًا،بواقع: 33ألف و363من الأبقار و3958 من الجاموس،62 من الأغنام والماعز،فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية،مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال.

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