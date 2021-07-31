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احتفالية فنية بنادى سيتى كلوب شبين الكوم بحضور الفنان أحمد سعد

السبت 31/يوليو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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شهد نادي سيتي كلوب شبين الكوم أمس الجمعة ، حفل الفنان أحمد سعد ضمن حفلات city tour التي تنظمها أندية سيتي كلوب في مختلف مدن مصر من خلال أنديتها المنتشرة في جميع المحافظات، واقيمت احتفالية نادي فرع سيتي كلوب بشبين الكوم وسط إجراءات احترازية مشددة، وتم تعقيم المكان المخصص للاحتفالية مع التأكيد على ارتداء الحضور الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.


وشهدت الاحتفالية تفاعلا كبيرا من أعضاء نادي سيتي كلوب بشبين الكون الذين حرصوا على الحضور وسط أجواء أسرية مبهجة، حيث أعربوا عن سعادتهم التي لا توصف  بالتنظيم الرائع للاحتفالية ودور رجال الأمن في محافظة المنوفية في تأمين الاحتفالية التي خرجت مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.


ويتقدم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستادات والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستادات المالكة لأندية سيتي كلوب بالشكر والتقدير لمديرية أمن المنوفية لجهودهم في تأمين وتنظيم الحفل.

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احتفالية فنية بنادى سيتى كلوب

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