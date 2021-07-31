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البريد يصدر "طابع" بمناسبة مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور شريف سمرة، مستشار رئيس مجلس إدارة البريد المصري للطوابع، توثيق هيئة البريد حدث أولمبياد طوكيو، واصدار طابع لها، كان أمرا هاما، باعتبار أن مصر لأول مرة تشارك بأكبر بعثة كما لم يحدث من قبل، موضحًا أن الطوابع المصرية هى ذاكرة الأمة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا.

وقال "سمرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، إنه مع نهاية كل عام وبداية عام جديد بيكون هناك أجندة يكتب فيها جميع المناسبات التى يجب ان يصدر لها طابع بريد، ويضاف إلى ذلك طوابع يمكن ان تطلب فى منتصف العام من جهات او مناسبات تكون موجودة بصورة غير متوقعة.

وأوضح أنه يتم اختيار الأجندة بناءً على موافقة من اللجنة الرئيسية للطوابع برئاسة رئيس الهيئة ثم توزع الطوابع على عدد من المصممين فى اللجنة، لافتًا انهم يستعينون بمصممين من كبار أعمدة التصميمات فى الدولة وبيتم فى النهاية اختيار افضل تصميم.

وأشار إلى أن الطوابع المصرية محليا ودوليا لها رونق وجاذبية عالية جدًا لمكانة مصر وتاريخها العريق المشرف، لافتًا إلى ان الهيئة قامت بالعديد من الأشياء لتأمين هذه الطوابع وحمايتها من التقليد وتتمثل وسائل التأمين فى شرشرة الطابع نفسه ليصعب تقليده بالإضافة إلى ذلك طريقة الطباعة واختيار الألوان، موضحًا أنه بالتأكيد يتم تقليد الطوابع وليس فى طوابع المناسبات بل فى الطوابع العادية التي يتم استخدامها فى التخليص على الطرود والمراسلات ولكنها محدودة.

ولفت إلى أنه تم ادخال خاصية الكيو أر كود على الطوابع المصرية بناء على رؤية وزارة الاتصالات وهيئة البريد وهذا يتيح للهاوي معرفة مواصفات الطابع وتفاصيل الطابع وما الذى يحكى عنه هذا الطابع.

ونوه بأن هيئة البريد أصدرت طابع بريد لتوثيق اطلاق مبادرة حياة كريمة، معلقا: "الهيئة حاضرة في كل المناسبات"، موضحا أنهم اصدروا 25 طابع خلال هذا العام.

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