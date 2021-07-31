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مانشستر سيتي يسعى لخطف جريليش كأغلى صفقة في تاريخ البريميرليج

السبت 31/يوليو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هايدي يسري
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تنتشر الأخبار العالمية حول رغبة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الواضحة في ضم جريليش نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي، وإصرار “جوارديولا” في الحصول على اللاعب الشاب، مما يجعل فريق السيتي على عتبة دخول باب التاريخ، صفقة في تاريخ البريميرليج.

ونشرت صحيفة دايلي تيليجراف البريطانية، الأمس الجمعة 30 يوليو، أن مانشستر سيتي قدم عرضًا بقيمة 100 مليون باوند لضم جاك جريليش ويأمل في التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحاول حامل لقب الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، بذل قصارى جهده للحصول علي لاعب أستون، خصوصاً بعد فقد الأمل في ضم لاعب توتنهام “هاري كين”.

ويدخل السيتي في منافسة شرسة مع  فريق أستون فيلا الذي لا يفكر في التفريط في نجمه المتألق، الذي قدم اداء مميز الموسم السابق معهم، كما تألق مع منتخب إنجلترا في نسخة يورو السابقة، فهل ينجح ضغط الفريق الأزرق في ضم اللاعب، أم سيظل اللاعب متمسك بفريقه الحالي؟

“جاك جريليش” يكون على أيام قليلة لدخوله إلي تاريخ الدوري الإنجليزي، كأغلي لاعب في البريميرليج، ويكسر الرقم القياسي للاعب الفرنسي “بول بوجبا” الذي تعد صفقته لمانشستر يونايتد برصيد 89 مليون باوند، هي الأغلى حتي وقتنا هذا، فمن هو جريليش؟

جاك.. هو اللاعب الإنجليزي من أصول أيرلندية، صاحب ال 25 عام، يلعب كجناح أو وسط مهاجم، مسيرته الكروية كانت كلها تنحصر في فريق أستون فيلا، حيث منذ السادسة من عمره، بدء في أكاديمية النادي الإنجليزي، ثم ترك النادي على سبيل الإعارة إلى نوتس كاونتي ،  وأنهى إعارته بخمسة أهداف وسبع تمريرات حاسمة في 38 مباراة.

شارك غريليش كأساسي مباراته الأولى مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل 3–3 على أرضه ضد كوينز بارك رينجرز حيث تم الإشادة بأدائه، وكان سجل غريليش هدفه الأول لأستون فيلا في 13 سبتمبر 2015، من تسديدة على بعد 20 ياردة ليفتتح التسجيل خارج أرضه أمام ليستر سيتي. ولكن انتهت المباراة بهزيمة أستون فيلا 2–3.

ونجح اللاعب الإنجليزي في الحصول مع أستون فيلا على:

- تصفيات دوري البطولة الإنجليزية: 2019
- كأس الاتحاد الإنجليزي الوصيف: 2014–15
- كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الوصيف: 2019–20

كما أنه حصل على عدة جوائز فردية وهي:

* أفضل لاعب أيرلندي دولي تحت 21 سنة للعام اتحاد أيرلندا لكرة القدم: 2012
* أفضل لاعب أيرلندي دولي تحت 21 سنة للعام اتحاد أيرلندا لكرة القدم: 2015
* لاعب الموسم في أستون فيلا: 2019–20
* أفضل لاعب شاب في الموسم مع أستون فيلا: 2014–15
* فريق العام من اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين: 2018–19. 
  
وأيضاً حصل اللاعب على بطولة "تولون الإنجليزية عام 2016" مع منتخب إنجلترا تحت سن 21 ‪.

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