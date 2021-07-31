واحدة من أكثر ألعاب الطاولة شهرة في العالم





أحجار الدومينو الصغيرة التي تحمل على وجهها مجموعة من النقط أو الحفر المشابهة للحفر الموجودة على حجر النرد هي إحدى أشهر ألعاب الطاولة على الإطلاق بالنسبة للكثير من اللاعبين وذلك بسبب كثرة احتمالاتها وسهولة اللعب بها مما جعلها أحد الخيارات المميزة للمراهنين المحبين لألعاب المراهنة اون لاين والكازينوهات اون لاين على حد سواء.





وستجد الكثير من إصدارات دومينو اون لاين في هذه الكازينو الدومينو هات, ولكن متى تم ابتكار لعبة الدومينو وأين ظهرت لأول مرة وكيف حققت شعبية واسعة في كافة دول العالم, سنجيب عن كافة هذه التساؤلات في مقالنا هذا كما سنعرف قرائنا الأعزاء على الكثير من الحقائق المتعلقة بهذه اللعبة.





أين تم ابتكار لعبة الدومينو؟

ظهرت لعبة الدومينو في دولة الصين القديمة في زمن حكم سلالة يوان, حيث ذكر المؤرخ تشو مي في إحدى كتاباته التي تعود للفترة ما بين 1232- 1298 أن كلاً من أحجار النرد والدومينو كانا من البضائع الأكثر شهرة التي يتم بيعها من قبل الباعة المتجولين في عهد الإمبراطور شياو زونغ, كما ذكر المؤرخ تشانغ بو اللعبة في كتابه الذي كتبه في الفترة ما بين 1602-1641 والذي أشار فيه إلى أن اللعبة كانت تحظى بشعبية كبيرة في الصين.





وتشمل الأنواع التقليدية للعبة كل من لعبة تين غوو وباي غوو وتشي دينغ, وتم تصميم أحجار الدومينو الصينية التقليدية المكونة من 32 حجرة لتمثيل كافة الاحتمالات الممكنة التي ستظهر عند إلقاء حجري نرد معاً, أي ليس هناك أي أوجه فارغة على الأحجار.





وفي بداية القرن الثامن عشر انتقلت لعبة الدومينو إلى أوروبا, وظهرت اللعبة لأول مرة في إيطاليا وبالتحديد في كل من البندقية ونابولي, وشهدت النسخة الحديثة من الدومينو تغييراً طفيفاً لتتناسب مع الثقافة الغربية, حيث تضمنت الدومينو الأوروبية 7 أحجار إضافية, 6 منها تمثل القيم التي يتم الحصول عليها من إلقاء حجر نرد واحد مع ترك النصف الآخر من حجر الدومينو فارغاً, بينما تمثل الحجرة السابعة تركيبة (0-0).





وعثر مؤخراً على مجموعة من الاكتشافات الفريدة التي جعلت المؤرخين يقفون حائرين تجاهها, حيث عثر في قبر الملك توت عنخ آمون على لعبة مشابهة كثيراً للعبة الدومينو, مما أثار الشكوك حول فيما إذا كان يعود تاريخها إلى عام 1355 قبل الميلاد أو أكثر, وبغض النظر عن تاريخ ظهورها فهي لا تزال واحدة من أكثر ألعاب الطاولة شهرةً على الإطلاق في كافة دول العالم.





انتشار لعبة الدومينو في العالم

تعد لعبة الدومينو واحدة من أكثر ألعاب الطاولة شهرة وشعبية في العالم على الإطلاق فمنذ ظهورها في دولة الصين في القرن الثاني عشر وانتقالها بعد ذلك إلى اوروبا وبالتحديد إلى إيطاليا في القرن الثامن عشر, شقت لعبة الدومينو طريقها إلى فرنسا ومن هناك بدأت اللعبة باكتساب الكثير من الشعبية والزخم, وفي أواخر القرن الثامن عشر وجدت اللعبة طريقها إلى بريطانيا العظمى, حيث يعتقد أنها انتقلت إلى بريطانيا على يد الأسرى الفرنسيين الذين تم أسرهم خلال فترة الحرب الفرنسية





وتعود تسمية لعبة الدومينو على الأغلب إلى أقنعة العين التنكرية التي كانت مستخدمة بكثرة في احتفالات مدينة البندقية (حيث كان يشار إلى فتحة العين باسم Dominoes), كما تتواجد نظرية أخرى تشير إلى أن لعبة الدومينو اكتسبت اسمها من الكلمة الفرنسية "Domino" التي تشير إلى القلنسوات البيضاء والسوداء التي كان يرتديها الكهنة المسيحيون الفرنسيون خلال فصل الشتاء.





وعلى كل حال فقد اكتسبت اللعبة شعبية واسعة وكبيرة بعد انتشارها في أوروبا حيث انتقلت إلى كافة المستعمرات والدول التي استعمرتها أوروبا خلال تلك الحقبة, ويعتقد أن الشكل الحالي الذي نعرفه الآن للعبة الدومينو قد ظهر في جمهورية الدومينيكان, والآن أصبح هناك الكثير من البدائل والأنواع المعروفة للعبة الدومينو الشهيرة وكافة هذه النسخ يتم تداولها ولعبها في كافة الدول العالم وفي كافة أرجاء الأرض.





فعلى الرغم من ظهور هذه اللعبة في دولة الصين القديمة إلا أنها اكتسحت بشعبيتها وجمالها دول العالم كافة, وتمتلك لعبة الدومينو شعبية كبيرة في دول أمريكا اللاتينية وخصوصاً منطقة البحر الكاريبي كما تمتلك شهرةً كبيرة في دول الوطن العربي مما يجعلها بحق إحدى أشهر ألعاب الطاولة على الإطلاق في كافة دول العالم التي تصل إلى حد الإدمان بالنسبة للاعبين في بعض الأحوال.





حقائق مثيرة عن لعبة الدومينو

هناك الكثير من الحقائق المثيرة المرتبطة بلعبة الدومينو الرائعة ومن أشهر هذه الحقائق:





1. ظهرت لعبة الدومينو لأول مرة في الصين: حيث ظهرت الكتابات الأولى المتعلقة بالدومينو في الصين وبالتحديد في القرن 12 ميلادي في فترة حكم سلالة يوان.





2. ظهرت الدومينو التي نعرفها بشكلها الحالي في أوروبا: ظهرت النسخ الحديثة من الدومينو في أوروبا في بداية القرن 18 ويعتقد أن المبشرين الإيطاليين هم السبب الرئيسي في انتشارها في كافة أرجاء العالم.





3. الدومينو مصنوعة من مواد متعددة: تصنع أحجار الدومينو عادةً من العاج أو العظام ولكن هل تعلم أنه يتم صنعها أيضاً من مواد مختلفة كالغرانيت والرخام والحجر الأملس وخشب البلوط والخشب الأحمر وغيرها.





4. الأشكال الحديثة لأحجار الدومينو تختلف عن الأشكال التقليدية: الكثير منا يعرف أحجار الدومينو بشكلها التقليدي بالأبيض والأسود ولكن الإصدارات الحديثة من هذه اللعبة أصبح يتم تصميمها بأشكال ملونة لكي تجذب اللاعبين ولكي تكتسب شكلاً معاصراً حديثاً.





5. مجموعة الدومينو الصينية تختلف عن الأوروبية: تضم مجموعة الدومينو الأوروبية 28 حجرة بينما تضم مجموعة الدومينو الصينية التقليدية 32 حجرة.





6. هناك طرق مختلفة للعب اللعبة: يمكن لعب الدومينو من قبل أربعة أشخاص بشكل فردي, أو على شكل أزواج والرابح هو أول من يحقق نتيجة 150 نقطة كما يمكن لعبها من قبل 5 أشخاص باستخدام 27 حجرة بدلاً من 28. واليوم هناك الكثير من الطرق التي يمكن لعب هذه اللعبة بها.





7. سلسلة مطاعم بيتزا دومينوز مستوحاة من لعبة الدومينو: سلسلة مطاعم دومينوز الشهيرة التي تأسست في ميشيغان في عام 1960 استوحت اسمها وشعارها من لعبة الدومينو الشهيرة حيث يمكنك مشاهدة حجر الدومينو بوضوح في شعار السلسلة.



