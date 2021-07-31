حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين



وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:





- ضبط (2) قطعة سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية بحوزة (4) متهمين كما تم ضبط (12) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (15) متهما " لعدد 11 منهم معلومات جنائية".





- ضبط (3) قطع سلاح أبيض فضلا عن ضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وضبط (1) مراقب هارب وأيضا تنفيذ (7125) حكما قضائيا متنوعا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.



ويأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.