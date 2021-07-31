Advertisements

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

السبت 31/يوليو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ
Advertisements
شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

- ضبط (2) قطعة سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية بحوزة (4) متهمين كما تم ضبط (12) قضية مخدرات ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (15) متهما " لعدد 11 منهم معلومات جنائية".

- ضبط (3) قطع سلاح أبيض فضلا عن ضبط (3) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا وضبط (1) مراقب هارب وأيضا تنفيذ (7125) حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضبط مخدرات ضبط اسلحة حوادث الفجر حملة القليوبية الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. أول تعليق لهنادي مهنى عقب تصدرها التريند

منذ ساعة الا ربع

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوقي غريب يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل فى طوكيو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 27 دقيقة

حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

تنفيذ 7 آلاف حكم قضائي متنوع وضبط 5 قطع سلاح ناري في مداهمات أمنية بالقليوبية

ضبط مراقب هارب وتنفيذ (2133) حكم قضائى متنوع في حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

في حملة أمنية بالقليوبية.. ضبط 29 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 2624 حكما قضائيا

ضبط 7 قطع أسلحة نارية وطلقات بحوزة 5 متهمين بمركز طوخ بالقليوبية

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

11:30 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

10:15 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان