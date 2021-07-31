التصديري للصناعات الكيماوية يعلن القواعد الجديدة للمساندة في المعارض الخارجية





أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في خطاب وجهه لأعضائه، عن القواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية فى المعارض التى تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات، اعتبارا من 1 يوليو 2021.





قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن أنشطة المعارض المستحقة للمساندة تتضمن المعارض الدولية المتخصصة بالخارج وبعثات المشترين التى تقام على هامش المعارض المتخصصة الموجهة للتصدير التى تقام داخل مصر وتنظمها الهيئة المصرية العامة للمعارض، وكذا البعثات الترويجية والمعارض العامة فى الدول العربية والإفريقية والمعارض ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية التى يصدر بها توجيه رئاسي أو من قبل رئيس مجلس الوزراء، وكذا الأسابيع التجارية المصرية بالدول الإفريقية، ومعارض المنتجات المصرية بالدول العربية والإفريقية وآسيا الوسطى.





أوضح أنه وفقا للقواعد الجديدة تقوم هيئة المعارض بإعداد الخطة السنوية للمعارض فى موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام، وتقوم بعرضها على لجنة تضم الجهات ذات الصلة وكل مجلس فيما يخصه.





وتختص هذه اللجنة بدراسة خطة المعارض المقترحة وأي تعديلات تطرأ عليها، ودراسة مقترحات المساحات المخصصة لكل معرض والحد الأقصى للمساحة المدعمة، ودراسة طلبات الاشتراك فى المعارض المنفردة فيما يزيد عن العدد المقرر، ومراجعة قوائم المشترين الأجانب المشتركين فى المعارض والملتقيات المخصصة للتصدير داخل مصر، واقتراح لوائح وإجراءات تنظيم المشاركات فى البعثات الخارجية والتجارية والمشترين ومعارض المنتجات المصرية والمستندات اللازمة لصرف المساندة.





وأشار إلى أن القواعد العامة للمشاركة تتضمن تقدم الشركات الراغبة فى الاشتراك فى المعارض الدولية بطلب الاشتراك للهيئة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان الخطة، مرفقا به بيان مفصل عن الشركة ومنتجاتها، وأن يكون المعرض المراد المشاركة فيه فى نفس مجال عمل الشركة، ويشترط ألا يكون على الشركة أى مديونية سابقة لهيئة المعارض أو صندوق تنمية الصادرات، فضلا عن سابقة الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة.





وقال إنه لا يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد فى معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصرى إلا فى حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح المصرى أو حتمية تواجد الشركة فى الجناح المخصص لمنتجاتها.





وتقوم الهيئة بإرسال القائمة النهائية للشركات المشاركة بالمعارض إلى الجهات المختصة للاستعلام عن الشركات، وفى حالة ورود اعتراض على مشاركة أى شركة، يتم إلغاء اشتراكها.





وأوضح أنه يشترط للاشتراك فى معرض دولى تقدم 10 شركات على الأقل، كما يشترط لتنظيم بعثة ترويجية اشتراك 10 شركات على الأقل وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أى منتجات غير مصرية وعدم وضع أى معروضات لا تقوم بتصنيعها، وتستثنى المعروضات التى تقوم الشركة ببيعها بنظام obl.





يكون الاشتراك المجمع وفقا للخطة السنوية، وبالنسبة للاشتراك المنفرد لا يزيد عن 3 معارض فى العام، ويجوز إضافة معرض واحد فقط بعد العرض على اللجنة المشار إليها سالفا.





وأضاف أنه يقتصر تنفيذ الأسابيع التجارية المصرية على هيئة المعارض، وأنه يجوز إسناد تنفيذ المعارض إلى جهات أخرى تحددها الهيئة، وأوضح أنه سيتم حرمان العارض لمدة لا تتعدى سنتين من الاشتراك فى برنامج المعارض والبعثات الترويجية، إذا قام بإحدى المخالفات التالية، وهى إدخال معروضات مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة فى الدولة التى يقام فيها المعرض، وإذا أساء لسمعة مصر بموجب تقرير من السفارة أو البعثة التجارية فى الدولة التى يقوم فيها المعرض، ترك الجناح خاليا فى أى يوم من أيام المعرض، عرض منتجات غير مصرية.





ووفقا للقواعد، يتم تقديم مساندة بنسبة 60%من إجمالى التكلفة الفعلية للشركات بالمعارض، ويتم تقديم نسبة مساندة بنسبة 80% لقطاع الأثاث والمشروعات التقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشركات المسجلة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



