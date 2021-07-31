ضبط 4055 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة







واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4055) مخالفة مرورية متنوعة.



حيث تم ضبط (1618) مخالفة تجاوز السرعة المقررة وتم ضبط (226) مخالفة السير بدون تراخيص فضلا عن ضبط (42) مخالفة موقف عشوائى بالإضافة إلى ذلك تم ضبط (26) مخالفة لشروط التراخيص.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.