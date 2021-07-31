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الليلة.. إيهاب توفيق يحيى حفلاً غنائياً في ولاية كاليفورنيا
السبت 31/يوليو/2021 - 12:40 م
هبة أحمد
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يستعد المطرب إيهاب توفيق، الليلة لإحياء حفلاً غنائياً في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغانيه.
وفي سياق آخر، طرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية "زحمة الأيام"، بمشاركة حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس، وهي من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.
وفي سياق آخر، طرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية "زحمة الأيام"، بمشاركة حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس، وهي من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.
والجدير بالذكر أن إيهاب توفيق طرح منذ فترة أغنية "هي دنيا"، وهي من ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب من إخراج متيم السراج.
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