Advertisements

الليلة.. إيهاب توفيق يحيى حفلاً غنائياً في ولاية كاليفورنيا

السبت 31/يوليو/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
يستعد المطرب إيهاب توفيق، الليلة لإحياء حفلاً غنائياً في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغانيه. 

وفي سياق آخر، طرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية  "زحمة الأيام"، بمشاركة حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس، وهي من كلمات سامح العجمى، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

والجدير بالذكر أن إيهاب توفيق طرح منذ فترة أغنية "هي دنيا"، وهي من ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب من إخراج متيم السراج. 

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

منذ ساعتين و 29 دقيقة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. شوقي غريب يُعلن تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل فى طوكيو

منذ ساعتين

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. أول تعليق لهنادي مهنى عقب تصدرها التريند

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 20 ساعة

حمو بيكا:" بشرب الخمرة في المناسبات وبنصح الناس متقربلهاش عشان هتسببلهم مشاكل في المعدة"

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

11:30 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

10:15 ص

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان