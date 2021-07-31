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سعر الريال السعودى اليوم السبت 31-7-2021 أمام الجنيه المصرى

السبت 31/يوليو/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 31-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.11  جنيه للشراء.
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.16  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07  جنيه للشراء.
4.23  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.10  جنيه للشراء.
 
4.19  جنيه للبيع.

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