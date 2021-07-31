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عاجل- البرازيل تهز شباك منتخب مصر بالهدف الأول في أولمبياد طوكيو
السبت 31/يوليو/2021 - 12:41 م
علي نبوي
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نجح منتخب البرازيل في إحراز الهدف الأول في شباك منتخب مصر في المباراة المقامة حاليا بربع نهائي بطولة أولمبياد طوكيو 2020.
وفي الدقيقة 37 مرر ريتشارلسون الكرة داخل منطقة الجزاء إلى القادم من الخلف ماتياس كونها الذي سدد الكرة أرضية زاحفة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول في مرمى الفراعنة.
ويلتقي منتخب مصر مع نظيره البرازيل حاليا في ربع نهائي بطولة أولمبياد طوكيور 2020 المقامة في اليابان.
وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال
خط الوسط: أحمد فتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي ، كريم العراقي
خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، طاهر محمد طاهر
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