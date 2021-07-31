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وفاة مراقب بالثانوية العامة في لجنة بالقليوبية إثر غيبوبة سكر

السبت 31/يوليو/2021 - 12:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريما خليفة
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أعلن محمد عبد الله رئيس غرفة العمليات الرئيسية لنقابة المعلمين، والمعنية بمتابعة أحوال المعلمين خلال امتحانات الثانوية العامة، وفاة المعلم رضا محمد حسن عطية، مراقب بالثانوية العامة، أثناء عمله في لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات بالقليوبية، والذي وافته المنيه بعد تعرضه لغيبوبة سكر، وتم نقله لمستشفى بنها .

وعلى الفور وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بالمتابعة الفورية من فرعية المعلمين بشمال القليوبية برئاسة مختار شاهين، وإنهاء الإجراءات اللازمة، والتواصل مع أسرته لتقديم كل الدعم فى مصابهم الأليم، علما أن المعلم الراحل من قرية زرقان، مركز تلا، محافظة المنوفية .

كما وجه نقيب المعلمين بسرعة صرف مستحقات المعلم الفقيد وتسليمها لأسرته فى أقرب وقت .

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