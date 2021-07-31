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الزراعة تزف بشرى سارة للمزارعين الراغبين في تطوير شبكة الري (فيديو)
السبت 31/يوليو/2021 - 01:21 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسن شمس الدين، رئيس وحدة تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، إن الدولة تدعم عملية تطوير منظومة الري بوجه عام، من خلال تطوير المساقي، وتاهيل الترع، وعمل شبكات ري حديثة.
وأشار "شمس الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إلى أنه تم الانتهاء من تاهيل ترع بأطوال 2158 كيلو متر بمختلف المحافظات، منوها بأنهم يعملون على تطوير شبكات الري الداخلية في الأراضي القديمة، وهى أراضي الوادي والدلتا.
وأضاف أن الدولة تقدم دعم مادي وفني للمزارع لمساعدته على تطوير سبل الري في أرضه، حيث هناك اتجاه لتقديم قروض للمزارعين بفائدة صفر%، وفترة السداد على 10 سنوات، بالإضافة إلى دعم المزارع بتقديم تصميم تحديث شبكة الري الخاصة به.
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