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في ذكرى ميلاده.. تعرف على أهم أعمال الراحل سعيد صالح

السبت 31/يوليو/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح الـ83 عامًا، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز أعماله:


قدم الفنان سعيد صالح في مشواره الفني 300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية، أشهرها مسرحية "العيال كبرت"، مدرسة المشاغبين

أهم أعمالة السينمائية:" فتوات بولاق "، "العرضحالجي"، "سلام يا صاحبي"، "زهايمر"، "توت توت"، "رجال بلا ثمن"، "عزبة الصفيح"، "لو كنت مكاني"، "الضائعة"، "فقراء ولكن سعداء"، "الصبر في الملاحات".

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