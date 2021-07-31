في ذكرى ميلاده.. تعرف على أهم أعمال الراحل سعيد صالح

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح الـ83 عامًا، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز أعماله:





قدم الفنان سعيد صالح في مشواره الفني 300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية، أشهرها مسرحية "العيال كبرت"، مدرسة المشاغبين



أهم أعمالة السينمائية:" فتوات بولاق "، "العرضحالجي"، "سلام يا صاحبي"، "زهايمر"، "توت توت"، "رجال بلا ثمن"، "عزبة الصفيح"، "لو كنت مكاني"، "الضائعة"، "فقراء ولكن سعداء"، "الصبر في الملاحات".