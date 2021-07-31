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في ذكرى ميلاده.. تعرف على أهم أعمال الراحل سعيد صالح
السبت 31/يوليو/2021 - 01:23 م
آيه عبد العزيز
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يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح الـ83 عامًا، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز أعماله:
قدم الفنان سعيد صالح في مشواره الفني 300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية، أشهرها مسرحية "العيال كبرت"، مدرسة المشاغبين
أهم أعمالة السينمائية:" فتوات بولاق "، "العرضحالجي"، "سلام يا صاحبي"، "زهايمر"، "توت توت"، "رجال بلا ثمن"، "عزبة الصفيح"، "لو كنت مكاني"، "الضائعة"، "فقراء ولكن سعداء"، "الصبر في الملاحات".
قدم الفنان سعيد صالح في مشواره الفني 300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية، أشهرها مسرحية "العيال كبرت"، مدرسة المشاغبين
أهم أعمالة السينمائية:" فتوات بولاق "، "العرضحالجي"، "سلام يا صاحبي"، "زهايمر"، "توت توت"، "رجال بلا ثمن"، "عزبة الصفيح"، "لو كنت مكاني"، "الضائعة"، "فقراء ولكن سعداء"، "الصبر في الملاحات".
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