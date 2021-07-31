محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية، تابع خلالها سير وانتظام العمل داخل الميناء البرى الجديد بحى الضواحى، وذلك بعد أن تم تشغيله تجريبيا، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى.





وتفقد المحافظ، أقسام الميناء البرى، مطمئنا على انتظام العمل وتقديم الخدمات للمسافرين عبر الميناء، والتقى المحافظ بالسائقين والعاملين بالميناء البرى وحرص على سؤالهم عن آرائهم حول تنفيذ الميناء البرى.





والتقى، بعدد من المواطنين المسافرين للتعرف على آراء الشارع البورسعيدى وزائرى المحافظة حول هذا الصرح الخدمى العملاق، حيث أكد المواطنون أن مشروع الميناء البرى الجديد يمثل واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها، ويحقق معدلات عالية من السلامة والأمان ووسائل الراحة للمسافرين.



