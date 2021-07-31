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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)

السبت 31/يوليو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية، تابع خلالها سير وانتظام العمل داخل الميناء البرى الجديد بحى الضواحى، وذلك بعد أن تم تشغيله تجريبيا، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى.

وتفقد المحافظ، أقسام الميناء البرى، مطمئنا على انتظام العمل وتقديم الخدمات للمسافرين عبر الميناء، والتقى المحافظ بالسائقين والعاملين بالميناء البرى وحرص على سؤالهم عن آرائهم حول تنفيذ الميناء البرى.

والتقى، بعدد من المواطنين المسافرين للتعرف على آراء الشارع البورسعيدى وزائرى المحافظة حول هذا الصرح الخدمى العملاق، حيث أكد المواطنون أن مشروع الميناء البرى الجديد يمثل واجهة حضارية لمحافظة بورسعيد أمام زائريها، ويحقق معدلات عالية من السلامة والأمان ووسائل الراحة للمسافرين.

وطالب الغضبان، بالحفاظ على المستوى الحضارى المتميز للميناء البرى الجديد، كونه مصمما على أعلى طراز ووفق أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم نقل موقف دمياط إلى الميناء البرى بحى الضواحى، ليشمل كافة وسائل النقل الجماعى وسيارات الأجرة بين المحافظات.
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالميناء البري الجديد (صور)

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