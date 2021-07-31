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محافظ بورسعيد: الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة بالسيدة نفيسة

السبت 31/يوليو/2021 - 01:44 م
الطريق الجديد بحي الضواحي
الطريق الجديد بحي الضواحي
شيماء الريس
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تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية، أعمال إنشاء طريق مستجد بحي الضواحي، ويعد الطريق فاصل بين مساكن السيدة نفيسة القديمة ومساكن السيدة نفيسة الجديدة ( شارع الإمام محمد عبده ) بطول ٣٠٠ متر، وذلك فى إطار خطة موسعة للارتقاء بمنظومة النقل والطرق بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، والشركات الهندسية القائمة على أعمال إنشاء الطريق.

وأكد محافظ بورسعيد أن إنشاء الطريق الجديد بحي الضواحى سيحدث طفرة فى منطقة السيدة نفيسة، حيث سيشمل الشارع إقامة جزيرة من الانترلوك وأعمدة إضاءة عامة جديدة وشبكة بالونات أمطار ومسطحات خضراء، كما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية فى الحركة بالمنطقة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ الطريق والتنسيق بين كافة الجهات المختصة، مشيرا إلى أن حي الضواحي حصل على نصيب كبير من أعمال تطوير وإنشاء الطرق، بالتوازي مع كبرى المشروعات الخدمية للارتقاء بخدمات المواطنين فى هذه المناطق.
محافظ بورسعيد: الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة بالسيدة نفيسة
محافظ بورسعيد: الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة بالسيدة نفيسة
محافظ بورسعيد: الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة بالسيدة نفيسة
محافظ بورسعيد: الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة بالسيدة نفيسة
محافظ بورسعيد: الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة بالسيدة نفيسة
محافظ بورسعيد: الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة بالسيدة نفيسة
محافظ بورسعيد: الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة بالسيدة نفيسة
محافظ بورسعيد: الطريق الجديد بحي الضواحي سيحدث طفرة بالسيدة نفيسة

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محافظ بورسعيد حي الضواحي بورسعيد السيدة نفسية

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