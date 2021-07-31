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البورصة في أسبوع .. "الأجانب " يسجلون مبيعات تصل الي 85.1 مليون جنيه

السبت 31/يوليو/2021 - 01:27 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن إستحوأذ تعاملات المصريين علي  نسبة 87.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 5.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 85.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 141.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 
ومثلت تعاملات المصريين 82.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.6%، وسجل العرب 7.1%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 

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