البورصة في أسبوع .. "الأجانب " يسجلون مبيعات تصل الي 85.1 مليون جنيه

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن إستحوأذ تعاملات المصريين علي نسبة 87.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 7%، والعرب على 5.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 85.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 141.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



