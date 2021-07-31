بريطانيا "تقترب من" اتفاقية التجارة الحرة مع نيوزيلندا

قالت وزارة التجارة البريطانية، اليوم السبت، إن بريطانيا تقترب من التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن اتفاق تجارة حرة مع نيوزيلندا، في الوقت الذي تتطلع فيه لندن إلى تعزيز علاقاتها التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع شركاء من خارج الاتحاد الأوروبي.





يُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري منفرد لبريطانيا، وقد وقع الجانبان على اتفاقية تجارية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن تقول مجموعات الأعمال إنها لا تزال تواجه روتينًا إضافيًا في التعامل مع العملاء والموردين الأوروبيين نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





واوضحت وزيرة التجارة ليز تروس إنه تم إحراز "تقدم كبير" في الجولة السادسة من المحادثات التي استمرت من 19 إلى 30 يوليو. وقالت الوزارة إن اتفاقية تجارية مع نيوزيلندا قد تشهد إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع البريطانية والنيوزيلندية مما يجعل المنتجات متاحة بأسعار أقل.









وأضافت أن الاتفاق سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تصدير المزيد من السلع والخدمات إلى نيوزيلندا. وقالت تروس: "نحن نقترب من الاتفاق من حيث المبدأ، مع اكتمال 6 فصول أخرى".



