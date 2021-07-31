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24 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

السبت 31/يوليو/2021 - 01:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.
 
وأكدت موانئ بورسعيد أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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موانئ بورسعيد قناة السويس حركة ملاحية بورسعيد المنطقة الاقتصادية

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