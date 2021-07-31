الطالع الفلكى السّبْت 31/7/2021..حِسّ عَقْلانِى!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الثّالثة و16 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 24 أبيب قبطى ، 31 تَمُّوز رُومى ، 21 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هُمّا بتُوع مصر بِيِجْرُو كده ليه؟ مِتْسَرْبَعِين على إيه؟ (سعيد صالح من مسرحيّة هاللو شلبى-1968)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين ، إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ، تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى ، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها ، و الإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ..عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد النجم سعيد صالح رَحِمَهُ الله ، إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم سعيد صالح إبراهيم وإسم الشهرة سعيد صالح ،مع التنبيه أنها لاتُعبرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنّها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بالفاتحة.





(صديق رائع)،(سحر فوضوى)،(قاعة المشاهير)،(قدرات علاجيّة)،(حِسّ مُوسيقى)،(مدينة المسرح).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فكر فى إسم خطيبتك أو زوجتك قبل أن تنطقه ، إنتقِ ألفاظك مع مديرك فى العمل ، وفر على نفسك المشاكل بالتمهّل والهدوء.





برج الثور: بعض الفُرَصْ ينبغي التخلي عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المجازفة.





برج الجوزاء: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: أحد الخبثاء قد يستدعيك للمشاركة فى أمر لست على علمٍ تام بكل تفاصيله ،لاتورّط نفسك فيما لاتعرفه ولاتُجالس المشبوهين.





برج الأسد: الغيرة شعور إنسانى لكن الحسد شعور مَرَضِى،لا تقم باستشارة صديق فى إختيار شرائك لسيّارة بينما هو لايمتلك درّاجة، الإحساس نعمة.





برج العذراء: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويق بصمتك المُمَيّزة بدلاً من البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة،كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج الميزان: ليس كل مايلمع ذهباً، لا تنخدع بالمظاهرأو تتغافل عن الفحص و التدقيق وأنت تشعر بقرارة نفسك بالشك،إحذرعدوّك مرّة واحذرصديقك ألف مرّة





برج العقرب: قم باستشارة أكثر من طبيب ، وزيارة أكثر من معمل تحاليل ، لا مجال للتوفير عندما يتعلق الأمر بالصحّة ، درهم وقاية.









برج القوس: فى المُناسبات وتجمّعات الأقارب، تتكلم كتير تغلط كتير، تتكلم قليل تغلط قليل، مُعادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج الجدى: إن كنت تشعر ببطء فى تقدّمك ونجاحك فلاتنزعج ، مليمتر واحد من التقدّم الملموس والمأمون أفضل ألف مرّة من تقدّم سريع محفوف بالفشل.





برج الدّلو: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى المزيد من التكتم على مشاريعك.





برج الحوت: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن البضاعة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.







