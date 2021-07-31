موعد مباراة برشلونة وشتوتجارت الودية اليوم السبت استعدادًا للموسم الجديد

يواجه فريق برشلونة بقيادة مدربه رونالد كومان، نظيره شتوتجارت الألماني، اليوم السبت 31 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.









وستقام المباراة بين فريقي برشلونة وشتوتجارت في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









ويستعد فريق برشلونة تحت قيادة كومان للموسم الجديد بشكل قوي، وذلك من أجل العودة للمنافسة على بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم القادم.