Advertisements

موعد مباراة برشلونة وشتوتجارت الودية اليوم السبت استعدادًا للموسم الجديد

السبت 31/يوليو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يواجه فريق برشلونة بقيادة مدربه رونالد كومان، نظيره شتوتجارت الألماني، اليوم السبت 31 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.


وستقام المباراة بين فريقي برشلونة وشتوتجارت في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويستعد فريق برشلونة تحت قيادة كومان للموسم الجديد بشكل قوي، وذلك من أجل العودة للمنافسة على بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة برشلونة وشتوتجارت الودة موعد مباراة برشلونة وشتوتجارت موعد مباراة برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد حسام ميدو: منتخب مصر يخوض مواجهة البرازيل ناقص بعض اللاعبين

منذ ساعة و 10 دقيقة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

منذ أقل من نصف ساعة

بأداء مشرف.. منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو

منذ 10 دقائق

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

في ذكرى ميلاده.. نجلة سعيد صالح:" كان شعنون وكان سبب البهجة في البيت"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 18 ساعة

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 17 ساعة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة برشلونة المقبلة

موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي في نهائي كأس جامبر

موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد بالدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا الودية اليوم السبت والقناة الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

10:15 ص

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

11:30 ص

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان