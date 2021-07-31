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مطار القاهرة يبدأ استقبال المشاركين في المؤتمر العالمي السادس للإفتاء

السبت 31/يوليو/2021 - 01:37 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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بدأ مطار القاهرة الدولي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في استقبال الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي السادس للإفتاء الذي تبدأ فعالياته بعد غد الاثنين بالقاهرة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
ووصل اليوم مجموعة من كبار ممثلي المؤسسات الإفتائية والدينية والمراكز الإسلامية، ومنهم فضيلة الدكتور مصطفى سيريتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك السابق، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وسماحة الشيخ نور الحق قادري وزير الشئون الدينية بباكستان، وفضيلة الدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.
 
جدير بالذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي السادس يومي 2-3 أغسطس 2021، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

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المؤتمر العالمي للافتاء

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