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خبير : توقعات برواج كبير في سوق الأسهم المصرية مع بداية الشهر القادم

السبت 31/يوليو/2021 - 01:29 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي بالمؤشرات ، مع زيادة في حركة التداول وخاصة منذ إنتهاء عيد الأضحي المبارك .

وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أنه مع بداية الأسبوع القادم والذي يتوافق مع بداية الشهر ان يحدث تجميع بالقرب من مستوي 10700 الي 10800 نقطة  ثم تجاوز هذا المستوي وإستهداف مستوي 11200 نقطة والوصول لهذا المستوي يعطي ثقة وحالة من الإستقرار لدي المستثمرين خلال الفترة القادمة أتوقع ان تشهد رواج لسوق الأسهم بشكل عام 


وأضاف الخبير في تصريح خاص ل" الفجر " أن أداء مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة يعد الأقوي حيث أغلق عند مستوي 2763  ويعد هذا المستوي هو الأعلي له حيث لم بتجاوز هذا المستوي من قبل حيث أن مستوي الدعم  الأن اصبح 2439 نقطة .


وتوقع الخبير إستمرار الأداء الايجابي  للمؤشر السابق ذكره ومزيد من الصعود لأسهمة التي أصبحت محل اهتمام غالبية المستثمرين نتيجة لادائها القوي خلال الفترة الماضية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10742.23 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.13% ليغلق عند مستوى 2763.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنحو 7.86% مغلقًا عند مستوى 3742 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 13231.03 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3018.49 نقطة.

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