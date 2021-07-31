خبير : توقعات برواج كبير في سوق الأسهم المصرية مع بداية الشهر القادم

أنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي بالمؤشرات ، مع زيادة في حركة التداول وخاصة منذ إنتهاء عيد الأضحي المبارك .





وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أنه مع بداية الأسبوع القادم والذي يتوافق مع بداية الشهر ان يحدث تجميع بالقرب من مستوي 10700 الي 10800 نقطة ثم تجاوز هذا المستوي وإستهداف مستوي 11200 نقطة والوصول لهذا المستوي يعطي ثقة وحالة من الإستقرار لدي المستثمرين خلال الفترة القادمة أتوقع ان تشهد رواج لسوق الأسهم بشكل عام









وأضاف الخبير في تصريح خاص ل" الفجر " أن أداء مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة يعد الأقوي حيث أغلق عند مستوي 2763 ويعد هذا المستوي هو الأعلي له حيث لم بتجاوز هذا المستوي من قبل حيث أن مستوي الدعم الأن اصبح 2439 نقطة .









وتوقع الخبير إستمرار الأداء الايجابي للمؤشر السابق ذكره ومزيد من الصعود لأسهمة التي أصبحت محل اهتمام غالبية المستثمرين نتيجة لادائها القوي خلال الفترة الماضية.



