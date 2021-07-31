البورصة تسجل تداولات بـ 17.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي









ارتفع إجمالي قيم التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي ووصل الي 17.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.250 مليار ورقة منفذة على 303 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 419 مليون ورقة منفذة على 51 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.



