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البورصة تسجل تداولات بـ 17.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

السبت 31/يوليو/2021 - 01:39 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفع إجمالي قيم التداول  بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي ووصل الي 17.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3.250 مليار ورقة منفذة على 303 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 419 مليون ورقة منفذة على 51 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 59.84 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 40.16 % خلال الأسبوع.

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