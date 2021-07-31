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الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)

السبت 31/يوليو/2021 - 02:06 م
جانب من القافلة
جانب من القافلة
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نفذت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصح بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتور أحمد سعد اللباد، مدير الإدارة القوافل الطبية، وبرعاية الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، قافلة طبية على مدار يومين بالوحدة الصحية بقرية قصر بياض التابعة لإدارة إبشواي الصحية.

وتضم القافلة الطبية تخصصات ( باطنة. عيادتين) - أطفال (عيادتين) - جلدية - عظام-جراحة-أسنان- نساء-تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى ندوة عن التثقيف الصحي والفحوصات المعملية والأشعة وكلها مجانية والكشف والعلاج مجانا.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة كلير بقطر مقار، مديرالإدارة الصحية بإبشواي والمهندس محمد الجمال، رئيس الوحدة المحلية لسنرو وقصر بياض.
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)
الكشف على 1300 مواطن في قافلة طبية بقصر بياض بإبشواي (صور)

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قصر بياض قالة طبية الفيوم إبشواي

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