لهذا السبب.. محمد ممدوح يوجه رسالة شكر للأب بطرس دنيال









مسلسل "خلي بالك من زيزي" تم عرضه في دراما رمضان الماضي، وهو بطولة أمينة خليل، صبري فواز، بيومي فؤاد، سلوى محمد علي، نهى عابدين، علي الطيب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته الكبيرة بتكريمه أمس من المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".نشر محمد ممدوح صورتين له أثناء تكريمه أمس هو وأبطال مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وعلق عليها قائلاً:" سعيد جداً بلقاء السادة الزملاء فريق عمل خلي بالك من زيزي في ضيافة الأب بطرس دانيال بالمركز الكاثوليكي، كل الشكر للأب بطرس دنيال والمركز على التنظيم الرائع".