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عاجل.. وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

السبت 31/يوليو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر".

كتبت مي العيدان تغريدة جديدة قالت فيها:"إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض بالعاصمة البريطانيه بمستشفى وليستون". 

وتابعت قائلة :"عزاءنا إلى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد، باي باي لندن، باي باي انتصار"



وكانت الفنانة انتصار الشراح، تعاني قبل وفاتها من أزمة صحية حادة بعدما خضعت لعملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020، حيث ساءت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت. 

وشاركت انتصار الشراح في عشرات الأعمال، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1985، إرتدت الحجاب عام 2002.

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