وزير النقل يشهد لحظة تفجير مسار للقطار السريع بين الجبال

شهد اليوم الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تفجير قطعة صخرية لشق مسار القطار الكهربائي السريع "العين السخنة - العلمين".





جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة الأعمال الإنشائية لمسار القطار الكهربائي السريع بداية من منطقة حلوان وحتى العين السخنة بطول مسار القطار.





رافق الوزير في جولته مديري ومستشاري المشروعات، لإبداء بعض الملاحظات، وشدد الوزير على الاستفادة من التكسيرات الصخرية في أعمال الردم والبنية التحتية للقطار.





ويرجع الهدف من إنشاء القطار الكهربائي السريع لتقليل المدة الزمنية للتنقل من محافظة لأخرى، إضافة لربطه بين الموانئ البحرية والمدن الصناعية التي سيمر بها القطار، وهو ما اعتبره الوزير بأنه نقله نوعية لقطاع السكة الحديد.







