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النيابة تأمر بحجز صاحب مخبز سياحي غير مرخص بعين شمس

السبت 31/يوليو/2021 - 01:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هايدي شعبان
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أمرت نيابة عين شمس بحجز صاحب مخبز سياحي غير مرخص، وبحوزته طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بعين شمس، 24 ساعة.


وكانت قد تمكنت مباحث إدارة التموین بمدیریة أمن القاھرة من ضبط (مسئول عن مخبز سیاحى كائن بدائرة قسم شرطة عین شمس بمحافظة القاھرة) وذلك لإدارته المخبز بدون ترخیص، وقیامه بتجمیع كمیات كبیرة من الدقیق البلدي المدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدیة المرخصة بقصد استخدامه في صناعة الخبز السیاحي لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعُثر بداخل المخبز على (طن دقیق بلدي مدعم إستخراج %82- 4 أسطوانة بوتاجاز - الأدوات المستخدمة لإنتاج الخبز).

وبمواجھته اعترف بإدارته المخبز بدون ترخیص وحیازته للمضبوطات بقصد استخدامه في صناعة الخبز السیاحي لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجرائم التموینیة بشتى صورھا لاسیما جرائم الغش التجاري.

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مخبز سياحي عين شمس دقيق مدعم حوادث الفجر حجز النيابة السوق السوداء

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