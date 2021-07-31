توفيق عبد الحميد يعود للحياة الفنية بأغنية"البجعة"

يعود الفنان توفيق عبد الحميد إلى الحياة الفنية بعد توقف دام لمدة أعوام طويلة من خلال عرض مسرحي بعنوان "أغنية البجعة" من تأليف "أنطون تشيخوف"، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.





"أغنية البجعة" تدور حول ممثل وجد نفسه وحيدا مع ملقن بعد انتهاء العرض المسرحي، وبدأ يتذكر رحلته الفنية وحياته، وما آلت إليه من نجاح وفشل، ويعود اسم المسرحية للأسطورة الشهيرة بأن البجعة تغرد تغريدتها الأجمل قبل موتها".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد الدرامية مسلسل "سي عمر وليلى أفندي" وذلك عام 2010.