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تباين آراء طلاب القليوبية بشأن صعوبة امتحاني الاستاتيكا والأحياء

السبت 31/يوليو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تباينن آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، الشعبة العلمية، على أن امتحان مادتي الاستاتيكا ومادة الأحياء، والتي أدوها، اليوم، جاءوا متوسطي الصعوبة، وأن الامتحانات جاءت بها مجموعة من الأسئلة لذوي القدرات الخاصة.

وأمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، انقسم الطلاب حول مستوى صعوبة الامتحانات، حيث أكد عدد من الطلاب، أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وبها مجموعة من الأسئلة تبين الطالب المتفوق من الطالب العادي.

وأشار طلاب شعبة "علمي رياضة"، إلى أن بقية أسئلة الامتحان جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد، والوقت كان كافيا للإجابة على جميع الأسئلة، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجنة الامتحانية بشكل جيد.

فيما قال طلاب آخرون، إن امتحان "الأحياء" جاء متوسطا به بعض الصعوبة ولكنه يمكن حله، وأن نسبة الأسئلة الصعبة وصلت لحوالي 15 سؤال من إجمالي 50 وخلا من أسئلة عن المسائل وهذه ظاهرة لأول مرة في امتحان الأحياء بالثانوية.

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