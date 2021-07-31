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" المجموعة المالية للسمسرة " تتصدر قائمة شركات الوساطة تداولاً خلال شهر يوليو

السبت 31/يوليو/2021 - 01:41 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تصدر المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، قائمة أعلى 5 شركات سمسرة من حيث قيم التداول بحصة سوقية 39.3% ، ثم جاء في الترتيب الثاني شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة 8.3% ثم في الترتيب الثالث  بلتون لتداول الاوراق المالية 6%.

واحتلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية المركز الرابع بحصة 5.2% وكايروكابيتال لتداول الأوراق المالية الترتيب الخامس بحصة 5% .

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا خلال تعاملات شهر يوليو الحالي مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب ، وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.73% ليصل إلى مستوى 10742 نقطة ، وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 18.9% إلى 2763 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 14.13% إلى 3742 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 34 مليار جنيه مرتفعا 5.14% ليسجل مستوى 701.6 مليار جنيه

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