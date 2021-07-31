" المجموعة المالية للسمسرة " تتصدر قائمة شركات الوساطة تداولاً خلال شهر يوليو

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية عن تصدر المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، قائمة أعلى 5 شركات سمسرة من حيث قيم التداول بحصة سوقية 39.3% ، ثم جاء في الترتيب الثاني

شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة 8.3% ثم في الترتيب الثالث بلتون لتداول الاوراق المالية 6%.