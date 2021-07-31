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"الأحياء" تصدم طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية: الامتحان غير متوقع

السبت 31/يوليو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أبدى اليوم السبت طلاب شعبة العلمي بالإسكندرية عدم ارتياحهم من امتحان مادة الأحياء، مشيرون إلى أن الوقت غير كافي مع صعوبة بعض الأسئلة.
وقد أشار بعض الطلاب أن هناك أسئلة جاءت غير مباشرة، وهناك كانت أسئلة متوقعة لم تأت في الامتحان، كما ذكروا أن مادة الأحياء لم تأت بها أية مسائل، كما كان متوقع.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدي قرابة 649 ألف طالب وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو في الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

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