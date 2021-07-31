كيما أسوان يضم اسامة رجب في رابع صفقاته

واصل مجلس إدارة نادي كيما أسوان إبرام صفقاته استعداداً للموسم الجديد، ونجح في ضم اسامة رجب مدافع نادي سوهاج السابق في صفقة انتقال حر للاعب لمدة موسمين.



وتعد صفقة اسامة رابع صفقات نادي كيما اسوان بعد التعاقد مع عمرو عزت، ومحمد ناجي لاعبا البنك الاهلي والسكة الحديد السابقين، ومحمد ضاحي لاعب رأس غارب .





وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره أن إدارة نادي كيما أسوان رصدت 5 مليون جنيه لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل في دوري القسم الثاني من أجل الصعود للدوري الممتاز.



يذكر أن أسامة رجب سبق له اللعب لأندية انبي وغزل المحلة والجونة وسوهاج ، قبل أن ينتقل مؤخراً لصفوف كيما اسوان.



