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استشاري علاقات: 6 مليون رجل تعرضوا للعنف الأسري (فيديو)

السبت 31/يوليو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة أماني عبدالفتاح، استشاري علاقات أسرية، إن العنف الأسري ظاهرة عالمية، ويعني العنف الأسرة ممارسة العنف ضد الزوجة، أو الزوج، او الجد أو الجد، أو الرجل.

وأشارت "أماني"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنه تم رصد حالات عنف ضد الرجل مؤخرا بصورة أكبر، لافتا إلى أن المركز القومي للمرأة أصدر احصائية تشير إلى أن 5 مليون زوجة تعرضت للعنف على يد الزوج أو الخطيب، ومنهم 2.4 مليون سيدة تتعرض للإصابة الجسدية، ومليون سيدة تهرب من البيت بسبب العنف الزوجي.

وأضافت أن التكلفة الاقتصادية للزوجة التي تهرب من المنزل وتبحث عن منزل بديل تصل إلى 585 مليون جنيه، كاشفة أن السيدات اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف يصل عددهم إلى 75 ألف سيدة من إجمالي 5 مليون سيدة.

ولفتت الدكتورة أماني عبدالفتاح، استشاري علاقات أسرية، إلى أنه صدر احصائية من سنوات تفيد أن 6 مليون رجل تعرضوا للعنف الأسري.

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