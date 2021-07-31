410.6 مليون جنيه مشتريات "العرب" بالبورصة المصرية خلال شهر يوليو

سجلت تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية صافي مشتريات بقيمة 410.6 مليون جنيه، خلال تعاملات الشهر الجاري ، وإتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى البيع بصافى بيع 36.2 مليون جنيه ، وإتجهت تعاملات المصريين نحو البيع دون أن يحدد التقرير قيم تعاملاتهم.





وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات شهر يوليو الحالى مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب ، وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.73% ليصل إلى مستوى 10742 نقطة.





وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 18.9% إلى 2763 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 14.13% إلى 3742 نقطة.







