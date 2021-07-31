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محافظ الجيزة: ضخ ٢ مليار جنيه طوّرنا بها المحاور المروية الرئيسية

السبت 31/يوليو/2021 - 02:13 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تطوير آليات العمل وتوفير كافة العناصر اللازمة لرفع كفاءة منظومة النظافة من معدات وعمالة والتعاقد مع شركات للجمع السكني، وذلك بهدف الوصول إلى مستوي النظافة المأمول من المواطنين.

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال اجتماع عاجل عقده مع رؤساء الأحياء لمتابعة ملف النظافة والوقوف على أداء شركات الجمع السكني العاملة بالمنظومة لما لذلك من أهمية تمس الحياه اليومية للمواطنين.

وأبدى محافظ الجيزة عن عدم رضاءه عن مستوي النظافة والحالة العامة للشوارع خاصة متفرعات الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية، مؤكدا أنه لن يقبل باستمرار الوضع بصورته الحالية دون تحقيق طفرة ملموسة، مؤكدا على إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز فيما يخص ملف النظافة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم ضخ حوالي ٢ مليار جنيه خلال الفترة الماضية لتطوير المحاور المروية الرئيسية والحيوية وخلق محاور جديدة بالإضافة إلى دعم ملف النظافة باحتياجاته من العمال والمعدات والتعاقد مع عدد ٣٠ شركة للجمع السكني لتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي.

وكلف محافظ الجيزة خلال الاجتماع معاونيه من نائب المحافظ للمراكز والمدن ولشئون خدمة المجتمع والسكرتير العام ورئيس مدينة الجيزة بوضع خطة زمنية تتضمن المرور علي الأحياء للوقوف على مستوي النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين علي أرض الواقع بصفة يومية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بمتابعة أداء شركات الجمع السكني ميدانياً على مدار اليوم لتقييم أدائها لفسخ التعاقد مع غير الملتزمين بالشروط المحددة للعمل.

كما أكد المحافظ على ضرورة الحفاظ على معدات النظافة وصيانتها بصفة دورية، والتنبيه على الشركات والسائقين، بتغطية سيارات النظافة المحملة بمخلفات القمامة.

ووجه المحافظ بضرورة تدعيم الشوارع الجانبية بالعمالة الكافية وصناديق القمامة للنهوض بمستوى النظافة بها وعدم إلقاء مخلفات القمامة بنهر الطريق.

وشدد المحافظ على تفعيل الدور الرقابي لإدارات الرصد والمتابعة داخل الأحياء وتدعيمها بعدد من الموظفين للقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل مع تواجد النوبتجيات بالفترات المسائية ولضمان عدم تأثر العمل مع توعية المواطنين بضرورة اتباع السلوكيات الصحيحة في إلقاء المخلفات لمساعدة أجهزة المحافظة في أداء عملها على الوجه الأمثل.

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محافظ الجيزة المحاور المرورية الرئيسية اللواء أحمد راشد الجيزة

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