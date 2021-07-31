Advertisements

حبس تاجر مخدرات لحيازته 3 كيلو حشيش بالقاهرة

السبت 31/يوليو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
قررت جهات التحقيق المختصة اليوم السبت، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، عثر بحوزته علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو بالزاوية الحمراء، وكلفت تحريات المباحث بارسال الصحيفة الجنائية للمتهم.


كما طالبت بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيميائي وفحصها.


تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول تاجر خردة وطرف ثان أحد الأشخاص مقيم بقنا، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.


وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثانى حقيبة بداخلها كمية من مخدر الحشيش.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة.

أخبار تهمك

رد فعل الأهلي بعد أنباء اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بأداء مشرف.. منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو

منذ أقل من نصف ساعة

مبابي غاضب بسبب تصرفات باريس سان جيرمان معه

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يُحدد شروطه لبيع رمضان صبحي للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

سائق قطار نجع حمادي يفجر مفاجأة في واقعة تصادم الجرار بمصد خرساني (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد حسام ميدو: منتخب مصر يخوض مواجهة البرازيل ناقص بعض اللاعبين

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. صدمة كبرى في ليفربول بسبب محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات نارية من شوقي غريب قبل مواجهة البرازيل

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

08:30 ص

تعرف على قيمة استخراج شهادة تلقي لقاح كورونا

10:15 ص

متابعة مباراة مصر والبرازيل مباشرة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو

11:30 ص

بأداء مشرف.. منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو

01:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان