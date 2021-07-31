حبس تاجر مخدرات لحيازته 3 كيلو حشيش بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة اليوم السبت، حبس تاجر مخدرات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، عثر بحوزته علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو بالزاوية الحمراء، وكلفت تحريات المباحث بارسال الصحيفة الجنائية للمتهم.





كما طالبت بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيميائي وفحصها.





تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول تاجر خردة وطرف ثان أحد الأشخاص مقيم بقنا، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر بالسب والشتم والضرب دون حدوث إصابات.





وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثانى حقيبة بداخلها كمية من مخدر الحشيش.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة.