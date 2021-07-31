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بأداء مشرف.. منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو

السبت 31/يوليو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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خسر منتخب مصر الاولمبي أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 1-0، حيث ودع الفراعنة البطولة من ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.


وقد تمكن منتخب البرازيل من إحراز الهدف الأول في شباك منتخب مصر في المباراة المقامة حاليا بربع نهائي بطولة أولمبياد طوكيو 2020.


وفي الدقيقة 37 مرر ريتشارلسون الكرة داخل منطقة الجزاء إلى القادم من الخلف ماتياس كونها الذي سدد الكرة أرضية زاحفة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول في مرمى الفراعنة.


وانتهت مواجهة منتخب مصر أمام نظيره البرازيل بنتيجة 1-0 في ربع نهائي بطولة أولمبياد طوكيور 2020 .


وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أسامة جلال

خط الوسط: أحمد فتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي ، كريم العراقي 

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، طاهر محمد طاهر

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