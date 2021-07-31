



استقبل تردد قناة بين سبورت المفتوحة Bein Sport على الرسيفر العادي لمشاهدة جميع مباريات اولمبياد طوكيو 2020









استقبل تردد قناة بين سبورت المفتوحة Bein Sport على الرسيفر العادي من أجل مشاهدة المباريات المختلفة من بطولة أولمبياد طوكيو 2020 والتي تقام حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو.





اولمبياد طوكيو 2020

ووصلت بطولة أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي ومن المُقرر أن تلعب مباريات هذا الدور يوم غد السبت الموافق الواحد والثلاثون من بطولة أولمبياد طوكيو.





وتبدأ مباريات الدور ربع النهائي بمواجهة إسبانيا ضد كوت ديفوار في المباراة التي ستقام علي ملعب مياجي، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





فيما تلعُب المباراة الثانية بين كلاً من اليابان ونيوزيلندا في المباراة التي ستقام علي ملعب كاشيما سوكر في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

















وتكون ثالثة المباراة وتعُتبر الأهم بالنسبة للمصرين بشكل عام وهي مباراة مصر ضد البرازيل في المباراة التي ستقام علي ملعب سايتاما، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، تمام الساعة الثانية عصرًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





فيما تكون آخر مباريات الدور ربع النهائي بين كوريا الجنوبية ضد المكسيك في المباراة التي يستضيفها ملعب استاد نيسان في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.





تردد قناة بين سبورت المفتوحة Bein Sport

وجاء تردد قناة بين سبورت المفتوحة Bein Sport على الرسيفر العادي علي النحو التالي:





القمر الصناعي: نايل سات.





الاستقطاب: افقي.





التردد: 11054.





معدل الترميز: 27500.





معامل تصحيح الخطأ: 2/3.





التشفير: مفتوح.









استقبل تردد قناة بين سبورت المفتوحة Bein Sport على الرسيفر العادي لمشاهدة جميع مباريات اولمبياد طوكيو 2020





