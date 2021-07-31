شاهد أهداف مباراة منتخب مصر أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو

خسر منتخب مصر الاولمبي أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 1-0، حيث ودع الفراعنة البطولة من ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.









وقد تمكن منتخب البرازيل من إحراز الهدف الأول في شباك منتخب مصر في المباراة المقامة حاليا بربع نهائي بطولة أولمبياد طوكيو 2020.









وانتهت مواجهة منتخب مصر أمام نظيره البرازيل بنتيجة 1-0 في ربع نهائي بطولة أولمبياد طوكيور 2020 .



