روسيا تسجل 792 وفاة و23.8 ألف إصابة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 792 حالة وفاة و23807 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 23654 إصابة و794 وفاة في الإحصائية السابقة.

وقد أفاد التقرير اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، بأن الحصيلة التراكمية لحالات كورونا في البلاد وصلت إلى 6 ملايين 265873 حالة، منها 158563 حالة وفاة.

وارتفع إجمالي حالات الشفاء، إلى 5 ملايين و608619 بعد تعافي 19771 شخصا من كوفيد-19 خلال اليوم الماضي.

وشهد موسكو ارتفاعًا في عدد الإصابات الجديدة من 3481 أمس إلى 3518 اليوم، مع انخفاض الوفيات من 76 إلى 73.